Jornalista 'desiste' de jogador do Flamengo, que vira desfalque outra vez

Equipe da Gávea entra em campo hoje neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
13:47
Filipe Luís em Flamengo x Sport (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Sport, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O uruguaio Nico De La Cruz volta a fica indisponível para Filipe Luís, frustrando o jornalista Venê Casagrande, do SBT, que desabafou sobre a situação do jogador no Flamengo.

- Contratado em 2024 por 101 milhões de reais (R$ 92 milhões entre direitos federativos e luvas, e R$ 9 milhões em intermediação), De La Cruz não deu certo no Flamengo e precisa deixar o clube em 2025. Não há mais argumentos para defender a permanência do uruguaio. Um péssimo custo-benefício para o clube. Quando mais se precisa do jogador, em um duelo importante com muitos desfalques, o que acontece? Ele volta a ficar fora pelo mesmo motivo: o corpo não aguenta a sequência de jogos. Elogiei a contratação na ocasião, mas não deu certo. A diretoria, agora, precisa trabalhar para minimizar o prejuízo - declarou Venê Casagrande, em edição do SBT Rio.

🎬 Com a participação de Zico, Lance! produz documentário sobre os 130 anos do Flamengo

Flamengo sofre com desfalques

O número de desfalques rubro-negros aumentou para 12: por orientação do Departamento Médico, o uruguaio Nicolás De La Cruz está fora da partida. Filipe Luís já não contava com Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta, convocados, além de Pedro, Allan, Léo Ortiz e Jorginho, lesionados.

Apesar dos desfalques, o Flamengo ainda é muito favorito contra o Sport, em duelo que acontece no sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). O time da casa ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos somados, e vem de cinco derrotas consecutivas.

Filipe Luís busca soluções

Filipe Luís terá grande desafio para escalar o setor ofensivo do Flamengo. As opções mais cotadas para o quarteto de frente são Luiz Araújo, Samuel Lino, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Michael, Wallace Yan e Juninho. O espanhol Saúl também pode jogar mais avançado, com Evertton Araújo como opção de contenção no meio-campo.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís em São Paulo x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Filipe Luís terá 12 desfalques para enfrentar o Sport em partida atrasada (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

