Jornalista 'desiste' de jogador do Flamengo, que vira desfalque outra vez

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Sport, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O uruguaio Nico De La Cruz volta a fica indisponível para Filipe Luís, frustrando o jornalista Venê Casagrande, do SBT, que desabafou sobre a situação do jogador no Flamengo.

- Contratado em 2024 por 101 milhões de reais (R$ 92 milhões entre direitos federativos e luvas, e R$ 9 milhões em intermediação), De La Cruz não deu certo no Flamengo e precisa deixar o clube em 2025. Não há mais argumentos para defender a permanência do uruguaio. Um péssimo custo-benefício para o clube. Quando mais se precisa do jogador, em um duelo importante com muitos desfalques, o que acontece? Ele volta a ficar fora pelo mesmo motivo: o corpo não aguenta a sequência de jogos. Elogiei a contratação na ocasião, mas não deu certo. A diretoria, agora, precisa trabalhar para minimizar o prejuízo - declarou Venê Casagrande, em edição do SBT Rio.

Flamengo sofre com desfalques

O número de desfalques rubro-negros aumentou para 12: por orientação do Departamento Médico, o uruguaio Nicolás De La Cruz está fora da partida. Filipe Luís já não contava com Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta, convocados, além de Pedro, Allan, Léo Ortiz e Jorginho, lesionados.

Apesar dos desfalques, o Flamengo ainda é muito favorito contra o Sport, em duelo que acontece no sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). O time da casa ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos somados, e vem de cinco derrotas consecutivas.

Filipe Luís busca soluções

Filipe Luís terá grande desafio para escalar o setor ofensivo do Flamengo. As opções mais cotadas para o quarteto de frente são Luiz Araújo, Samuel Lino, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Michael, Wallace Yan e Juninho. O espanhol Saúl também pode jogar mais avançado, com Evertton Araújo como opção de contenção no meio-campo.

