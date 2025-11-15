menu hamburguer
Ex-Corinthians e Grêmio, Luan Guilherme aparece irreconhecível ao lado de Ronaldinho Gaúcho

Eleito Rei da América em 2017, meia está afastado dos gramados há mais de um ano

Jogador do Corinthians, Luan foi projetado ao futebol pelo Grêmio
imagem cameraLuan Guilherme durante passagem pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)
Atualmente sem clube e longe dos gramados desde março de 2024, Luan Guilherme chamou a atenção nas redes sociais após surgir irreconhecível em uma foto ao lado de Ronaldinho Gaúcho devido à forma física.

Rei da América em 2017 pelo Grêmio e com passagens recentes por Corinthians e Vitória, o meia aparentou estar acima do peso, principalmente em comparação à época que estava atuando no futebol brasileiro. O registro divulgado nas redes sociais aparentava ser em uma casa noturna, e reacendeu debates sobre sua trajetória, saúde e retorno ao futebol.

Luan Guilherme (à esquerda) em foto ao lado de Ronaldinho Gaúcho (à esquerda) - Foto: Reprodução
Aos 33 anos, o jogador não consegue um clube há quase dois anos. A última vez que entrou em campo foi pelo Vitória contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste, em 27 de março. Desde 2022, ele disputou apenas 22 partidas.

Apesar de algumas sondagens no início da temporada, nenhuma conversa avançou. Para 2026, o cenário deve continuar o mesmo. Em entrevista ao "ge", em março deste ano, pessoas próximas a Luan revelam a vontade de voltar a jogar, no entanto, ressaltou as dificuldades que ele enfrentou na vida.

— O Luan quer muito voltar a jogar, mas ele passou por várias coisas nos últimos anos. Não é fácil carregar o peso que ele carrega…

A carreira de Luan Guilherme

Apesar do momento delicado, a carreira de Luan Guilherme conta com diversos títulos importantes, incluindo pela Seleção Brasileira. Alguns deles são:

  • Copa do Brasil (2016)
  • Copa Libertadores da América (2017)
  • Recopa Sul-Americana (2018)
  • Campeonatos Gaúchos (2018 e 2019)
  • Campeonato Baiano (2024)
  • Torneio de Toulon (2014)
  • Medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio (2016)

