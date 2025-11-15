Atualmente sem clube e longe dos gramados desde março de 2024, Luan Guilherme chamou a atenção nas redes sociais após surgir irreconhecível em uma foto ao lado de Ronaldinho Gaúcho devido à forma física.

Rei da América em 2017 pelo Grêmio e com passagens recentes por Corinthians e Vitória, o meia aparentou estar acima do peso, principalmente em comparação à época que estava atuando no futebol brasileiro. O registro divulgado nas redes sociais aparentava ser em uma casa noturna, e reacendeu debates sobre sua trajetória, saúde e retorno ao futebol.

Luan Guilherme (à esquerda) em foto ao lado de Ronaldinho Gaúcho (à esquerda) - Foto: Reprodução

Aos 33 anos, o jogador não consegue um clube há quase dois anos. A última vez que entrou em campo foi pelo Vitória contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste, em 27 de março. Desde 2022, ele disputou apenas 22 partidas.

Apesar de algumas sondagens no início da temporada, nenhuma conversa avançou. Para 2026, o cenário deve continuar o mesmo. Em entrevista ao "ge", em março deste ano, pessoas próximas a Luan revelam a vontade de voltar a jogar, no entanto, ressaltou as dificuldades que ele enfrentou na vida.

— O Luan quer muito voltar a jogar, mas ele passou por várias coisas nos últimos anos. Não é fácil carregar o peso que ele carrega…

A carreira de Luan Guilherme

Apesar do momento delicado, a carreira de Luan Guilherme conta com diversos títulos importantes, incluindo pela Seleção Brasileira. Alguns deles são: