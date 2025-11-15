Escalação do Brasil para enfrentar Senegal divide opiniões: 'Vamos ver'
Brasil encara o Senegal neste sábado, 13h (de Brasília), em Londres
A Seleção Brasileira entra em campo contra a seleção de Senegal, no início da tarde deste sábado, em jogo que abre a última Data Fifa de 2025. A escalação do Brasil definida pelo técnico Carlo Ancelotti dividiu opiniões. Enquanto uns discordam de algumas escolhas, outros são mais pacientes com os testes do italiano.
Carlo Ancelotti anunciou que esta Data Fifa será a última em que realizará testes de jogadores. A expectativa é que, a partir de março o elenco esteja praticamente definido para a Copa do Mundo e a escalação do Brasil seja um esboço do que será usado no Mundial de 2026, disputado entre Estados Unidos, Canadá e México. A partida deste sábado será realizada no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra.
Confira a escalação do Brasil
Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.
Como chegam as equipes?
As duas seleções se enfrentaram 2 vezes na história, 1 vitória do Senegal e 1 empate. Senegal não perde um jogo desde julho, quando foi derrotado por Uganda em um amistoso, além disso a seleção senegalesa vem de 4 vitórias seguidas! O Brasil vem de derrota para o Japão por 3x2 no último amistoso, hoje tem a chance de se reabilitar contra uma boa seleção!
