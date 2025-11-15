menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Escalação do Brasil para enfrentar Senegal divide opiniões: 'Vamos ver'

Brasil encara o Senegal neste sábado, 13h (de Brasília), em Londres

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
12:49
Atualizado há 2 minutos
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante treino em Londres
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante treino em Londres (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira entra em campo contra a seleção de Senegal, no início da tarde deste sábado, em jogo que abre a última Data Fifa de 2025. A escalação do Brasil definida pelo técnico Carlo Ancelotti dividiu opiniões. Enquanto uns discordam de algumas escolhas, outros são mais pacientes com os testes do italiano.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carlo Ancelotti anunciou que esta Data Fifa será a última em que realizará testes de jogadores. A expectativa é que, a partir de março o elenco esteja praticamente definido para a Copa do Mundo e a escalação do Brasil seja um esboço do que será usado no Mundial de 2026, disputado entre Estados Unidos, Canadá e México. A partida deste sábado será realizada no Emirates Stadium, em Londres, Inglaterra.

Confira a escalação do Brasil

Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.

Ancelotti divulga escalação do Brasil para enfrentar o Senegal (Foto: Reprodução)
Ancelotti divulga escalação do Brasil para enfrentar o Senegal (Foto: Reprodução)

Como chegam as equipes?

As duas seleções se enfrentaram 2 vezes na história, 1 vitória do Senegal e 1 empate. Senegal não perde um jogo desde julho, quando foi derrotado por Uganda em um amistoso, além disso a seleção senegalesa vem de 4 vitórias seguidas! O Brasil vem de derrota para o Japão por 3x2 no último amistoso, hoje tem a chance de se reabilitar contra uma boa seleção!

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias