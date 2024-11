Santos encara o Sport na Ilha e quer terminar Série B com vitória

A jornada do Santos na Série B finalmente chegou no seu último capítulo. A temporada 2024 se encerra neste domingo (24) em confronto contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. A bola rola às 18h30 e o alvinegro quer encerrar a competição por cima com vitória. Na última rodada, o Peixe jogou em casa para comemorar o título da Série B, mas terminou com derrota para o CRB por 2 x 0.

continua após a publicidade

➡️ Santos perde titulares para partida contra o Sport; veja provável escalação

Para o confronto, o time terá grandes mudanças no time titular e também no banco de reservas. Começando pelo comando técnico, o time será treinado pelo técnico interino Leandro Zago depois do clube confirmar a saída de Fábio Carille mesmo antes do fim da temporada. O treinador conquistou o acesso, mas não convenceu a torcida e foi vaiado na cerimônia de entrega da taça da Série B.

No campo, os desfalques vão desde atletas lesionados até casos de rescisão antecipada, como acontece com o meia Giuliano. O atleta anunciou que quer deixar o clube nesta próxima temporada e busca uma rescisão. Por isso, não viajou com o grupo para a capital pernambucana.

continua após a publicidade

Otero será um dos titulares que fará o último jogo da temporada do Santos contra o Sport. Foto: Hedeson Alves/AGIF

A lista de desfalques fica completa com: João Schmidt, Julio Furch, Gil, Escobar, Willian Bigode, Guilherme, Billy Arce, Jair Cunha, Serginho e Yusupha Njie.

Com isso, a provável escalação do Santos para enfrentar o Sport conta com: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Souza; Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito.

continua após a publicidade

Briga pelo G4

O confronto pode não ter um teor de definição para o Santos, mas é extremamente decisivo para o Sport. O rubro-negro pernambucano é o atual 5º colocado na Série B com 63 pontos, mesma quantidade de pontos do Ceará, 4º colocado, mas que leva vantagem no número de vitórias. 19 contra 18 para os cearenses.

➡️ Santos renova contrato do goleiro Gabriel Brazão; veja detalhes do acordo

Os outros dois times que completam o grupo de classificados à Série A e que ainda não confirmaram a vaga 100% são Mirassol e Novorizontino, ambos com 64 pontos. Ou seja, uma vitória contra o Santos e o tropeço de qualquer um dos três adversários coloca o Leão da Ilha dentro do G4.

São quatro clubes brigando por três vagas. O Goiás, com 60, corre por fora nessa disputa, mas ainda tem chances matemáticas de subir.

Santos e Sport ficaram no empate por 1 x 1 no primeiro turno da Série B 2024. Foto: Reinaldo Campos/AGIF

Meta de pontos e planos para 2025

O Santos foi campeão com três rodadas de antecedência e tem 68 pontos conquistados até aqui. A vitória contra o Sport tira do clube o status de campeão com a menor pontuação da história dos pontos corridos na Série B.

➡️ “Ele se paga sozinho”, afirma diretor do Santos sobre a volta de Neymar

A menos pontuação é do Coritiba em 2007, que foi primeiro colocado com 69 pontos. Com a exceção do clube paranaense, todos os outros 18 campeões somaram 70 pontos ou mais ao fim das 38 rodadas.

Após o confronto em Recife, o Santos retorna para São Paulo encerrará a temporada oficialmente e dará férias aos jogadores de pouco mais de um mês. O elenco alvinegro se reapresenta para a temporada 2025 no dia 26 de dezembro. Em janeiro, o elenco fará sua pré-temporada nos Estados Unidos.

Diego Pituca será um dos titulares que estará em campo no duelo do Santos contra o Sport. Foto: Reinaldo Campos/AGIF

O clube disputará a Orlando Cup - Pro Series, torneio que acontece entre 11 e 19 de janeiro. Além do Peixe, a competição internacional contará com Fortaleza e Atlético Nacional, da Colômbia. As equipes participantes se enfrentarão entre si, em duelos que serão realizados no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City, e no Osceola County Stadium, ambos no estado da Flórida. O primeiro jogo será contra os colombianos no dia 11 e o amistoso contra o Fortaleza 14 de janeiro.