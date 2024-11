Mirassol recebe a Chapecoense, neste domingo (24), em duelo válido pela 38ª, e última, rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) e os clubes entram em campo no estádio José Maria de Campos Maia. O confronto será transmitido exclusivamente pelo Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Mirassol está na vice-liderança, empatado com o Novorizonte, com 64 pontos. A probabilidade do clube não conseguir o acesso a Série A é matematicamente baixa, pois precisaria perder e contar com que Ceará e Sport vençam, além do empate ou vitória do Novorizontino. Já no fim da tabela, a Chapecoense está na 15ª colocação, com 44 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X CHAPECOENSE

38ª RODADA - BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro, 18h30 (de Brasília)

📍 Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Mozart)

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio, Zeca; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho; Iury Castilho, Dellatorre, Fernandinho.

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Matheus Cavichioli; Maílton, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Victor Caetano, Marlone e Rubens Tadeu; Giovanni Augusto, Marcelinho Junior e Mário Sérgio.

