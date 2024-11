Torcedores do Sport e Ceará vão à loucura com acesso para a Série A do Brasileirão

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 chegou ao fim neste domingo (24) e descobrimos os quatro clubes que confirmaram o acesso para a elite do futebol brasileiro. Além do Santos, campeão da edição do torneio, Mirassol, Ceará e Sport, conseguiram confirmar o acesso na última rodada. As torcidas do Vozão e do Leão foram à loucura nas redes sociais com o feito.

Festa do Leão

O Sport garantiu o acesso para a Série A após vencer o Santos por 2 a 1, na Ilha do Retiro, na última rodada do campeonato. Além da vitória, o time rubro-negro também contou com a derrota do Novorizontino por 1 a 0 contra o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, para garantir o acesso a elite do futebol brasileiro. O cenário gerou uma festa dos torcedores nas redes sociais; veja abaixo a repercussão:

Festa do Ceará

Assim como o Sport, o Ceará também precisou contar com o fracasso do Novorizontino na última rodada para garantir o acesso. A equipe alvinegra não conseguiu confirmar o favoritismo contra o Guarani, lanterna da competição deste ano, no Estádio Brinco de Ouro, e empatou o confronto em uma partida sem gols. Mesmo assim, o Vozão garantiu o acesso a Série A do Brasileiro e o feito foi festejado pelos torcedores; confira abaixo: