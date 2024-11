Lucas Lima foi o herói do acesso do Sport para a Série A. Após vencer o Santos na Ilha do Retiro por 2 a 1, com dois gols de Lucas, o Sport retorna a elite do futebol brasileiro na terceira colocação, acompanhado pelo campeão Santos, Mirassol e Ceara. Lucas Lima, o herói da noite, foi muito aclamado pelos torcedores na web. Veja;

🚨SPORT ESTÁ NA PRIMEIRA DIVISÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO! 🅰️



LUCAS LIMA 2X1 SANTOS pic.twitter.com/VbfvaycYDI — Recife Ordinário (@recifeordinario) November 24, 2024

Lucas Lima e os R$ 500 mil mais bem pagos da temporada do Sport pic.twitter.com/bWBFLzBspr — Camila Alves (@camilac_alves) November 24, 2024

Nem os melhores roteiristas de Hollywood escreveriam esse roteiro de Lucas Lima com o Sport em 2024, o Sport VOLTOU! pic.twitter.com/WBqmUYrZgZ — qxute (@qxute) November 24, 2024

500 mil mais bem pagos! Lucas Lima ❤️ — Juarez Carvalho (@Juarez_Carvalho) November 24, 2024

Lucas lima Pernambuco te ama!!! — haninha (@hannete02) November 24, 2024

Números de Lucas Lima na Série B - SofaScore

Lucas Lima terminou a Série B como líder em assistências.

35 jogos

3 gols

10 assistências

82 passes decisivos (1º da liga!)

12 grandes chances criadas (1º da liga!)

133 bolas recuperadas