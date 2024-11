Goiás recebe o Novorizontino, neste domingo (24), em duelo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) e os times entram em campo no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O confronto será transmitido exclusivamente pelo Sportv, Premiere e Canal GOAT. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Já rebaixado para a Série C, o Guarani está na lanterna do torneio com apenas 32 pontos após 37 rodadas. O Ceará ainda disputa uma vaga na elite do futebol brasileiro, com 63 pontos, na quarta posição.

✅ FICHA TÉCNICA

GUARANI X CEARÁ

38ª RODADA - BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro, 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: Sportv, Premiere e Canal GOAT

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GUARANI (Técnico: Alan Aal)

Álvaro, Yan Henrique, Matheus Mancini (Renê Santos), Lucas Adell e Wictinho (Emerson); Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Heitor e Pierre; Caio Dantas e Marlon Douglas.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon.

