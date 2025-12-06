Com gol nos minutos finais, IA crava vencedor de Santos x Cruzeiro

Lutando por objetivos diferentes, o Santos encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. De olho neste confronto, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X' para cravar o resultado da partida.

IA crava o resultado de Santos x Cruzeiro

Após a vitória contra o Juventude na última rodada, o Peixe garantiu um respiro na luta contra o rebaixamento e pode até se classificar para a Sul-Americana nesta última rodada do Brasileirão. Já o Cabuloso, está de olho nas semifinais da Copa do Brasil e irá poupar os titulares nesta partida.

Primeiro tempo

Precisando do resultado positivo, para confirmar a permanência na primeira divisão, a IA previu que o Santos vai se lançar ao ataque desde os primeiros minutos. No entanto, na primeira investida do Cruzeiro ao ataque, eles chegam ao gol em uma cobrança de escanteio.

15' - Gol do Cruzeiro!

Segundo tempo

Buscando uma reação, o Santos recorre ao banco de reservas durante o intervalo e chega ao empate em cobrança de pênalti.

10' - Gol do Santos!

Já na reta final da partida, o Peixe continuou insistindo nos contra-ataques e chegou a virada após uma bonita finalização da entrada da área.

40' - Gol do Santos!

Santos x Cruzeiro

O Cruzeiro irá enfrentar o Santos neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Leonardo Jardim irá escalar um time completamente reserva, visando descansar os titulares para o duelo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Peixe vai com força máxima para confirmar a permanência na primeira divisão. Dependendo de uma combinação de resultados, a equipe pode acabar a competição na zona de classificação para a Sul-Americana.

