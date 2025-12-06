Com gol nos minutos finais, IA crava vencedor de Santos x Cruzeiro
Equipes encerram o Brasileirão neste domingo (7)
Lutando por objetivos diferentes, o Santos encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. De olho neste confronto, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X' para cravar o resultado da partida.
IA crava o resultado de Santos x Cruzeiro
Após a vitória contra o Juventude na última rodada, o Peixe garantiu um respiro na luta contra o rebaixamento e pode até se classificar para a Sul-Americana nesta última rodada do Brasileirão. Já o Cabuloso, está de olho nas semifinais da Copa do Brasil e irá poupar os titulares nesta partida.
Primeiro tempo
Precisando do resultado positivo, para confirmar a permanência na primeira divisão, a IA previu que o Santos vai se lançar ao ataque desde os primeiros minutos. No entanto, na primeira investida do Cruzeiro ao ataque, eles chegam ao gol em uma cobrança de escanteio.
15' - Gol do Cruzeiro!
Segundo tempo
Buscando uma reação, o Santos recorre ao banco de reservas durante o intervalo e chega ao empate em cobrança de pênalti.
10' - Gol do Santos!
Já na reta final da partida, o Peixe continuou insistindo nos contra-ataques e chegou a virada após uma bonita finalização da entrada da área.
40' - Gol do Santos!
