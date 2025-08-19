menu hamburguer
PVC compara atmosfera do Morumbis com estádio de gigante da Argentina

São Paulo enfrenta o Atlético Nacional, nesta terça-feira, pela Libertadores

imagem cameraPVC elogiou atmosfera do Morumbis para São Paulo e Atlético Nacional pela Libertadores (Foto: Reprodução/SporTV)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
21:51
O São Paulo encara o Atlético Nacional, nesta terça-feira (19), no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Para a ocasião, a torcida do tricolor paulista preparou uma grande festa, que chamou atenção do comentarista Paulo Vinícius Coelho, da Paramount.

Durante a transmissão da partida, o comunicador comparou o Morumbis com o La Bombonera, do Boca Juniors. PVC destacou que os clubes da América do Sul temem a atmosfera do estádio do São Paulo em noites de torneios continentais.

- A América do Sul olha para o Morumbi como nós olhamos para La Bombonera: o estádio mítico, o estádio que amedronta, o estádio que é imbatível - disse o jornalista.

A atmosfera destacada por PVC funcionou. Logo nos primeiros minutos do confronto, o São Paulo abriu o placar. O cronômetro marcava dois minutos, quando Cédric Soares acertou um cruzamento preciso, em uma cobrança de escanteio, onde achou André Silva, livre na área, para cabecear e marcar.

O gol levou os torcedores do Tricolor à loucura no Morumbis. Com o resultado momentâneo, a equipe de Hernán Crespo vai alcançando as quartas de final da Copa Libertadores.

Torcida do São Paulo no Morumbis (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo x Atlético Nacional

O confronto entre as equipes, desta terça-feira (19), irá definir o classificado para as quartas de final da Libertadores. Na busca do objetivo, a equipe do técnico Hernán Crespo precisa vencer por uma vantagem simples, ou seja, de apenas um gol.

O cenário existe devido ao empate sem gols do primeiro confronto, que aconteceu na última terça-feira (12), na Colômbia. Um novo empate entre as equipes, independente do números de gols, levará a decisão para os pênaltis.

