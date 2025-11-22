Jogador do Liverpool compra cão de guarda de R$ 200 mil, após ameaças de morte

O jogador do Liverpool Alexander Isak comprou um cão de guarda avaliado em R$ 200 mil, após receber ameaças de morte. Segundo o jornal inglês The Sun, o jogador adquiriu o cachorro com o objetivo de aumentar sua proteção, devido aos ataques sofridos desde que saiu do Newcastle, em setembro deste ano.

Ainda de acordo com informações da mídia internacional, o sueco desembolsou 35 mil euros para comprar um cachorro da raça Doberman, comumente utilizado como cão de proteção. A compra acontece enquanto o Isak se adapta em sua nova vida em Liverpool e busca mais segurança na cidade inglesa.

O jogador não teve um bom início, mas é titular absoluto do time comandado por Arne Slot. Alexander Isak foi a contratação mais cara da história do Liverpool.

Alexander Isak é a contratação mais cara da história do Liverpool

O Liverpool anunciou a contratação de Alexander Isak, de 25 anos, do Newcastle, no dia 1ª de setembro, por 144 milhões de euros, em contrato de múltiplos anos. Com a transação, o atacante sueco supera Florian Wirtz e se torna a maior contratação da história do Liverpool.

Isak se tornou o oitavo reforço do Liverpool na temporada. Além de defender o título da Premier League, os Reds estão classificados à fase de liga da Champions League. A equipe inglesa enfrenta adversários como Real Madrid, Inter de Milão e Atlético de Madrid.

Quem é o jogador do Liverpool Isak?

O atacante sueco de 25 anos, Alexander Isak, começou sua carreira no tradicional AIK, da Suécia. Estreou em 2016, marcando seu primeiro gol como profissional na sua partida de estreia. Em seu país, ele era conhecido como o "novo Zlatan Ibrahimović".

Sua primeira transferência foi para o Borussia Dortmund, em 2017, mas ele também era especulado no Real Madrid. Depois, ele foi emprestado ao Willem II, dos países baixos. O terceiro time em que Isak jogou foi a Real Sociedad, em 2019. O sueco não se destacou em nenhum clube, até se transferir em 2022 para o Newcastle.

No primeiro jogo da Premier League da temporada 23/24 Isak marcou um doblete, depois, voltou a marcar na 6° rodada. Nessa mesma temporada, o jogador quebrou um recorde do seu país na liga inglesa: ele foi o jogador sueco que mais marcou gols em uma só temporada da Premier League.

Neste ano, ele foi o terceiro maior artilheiro do campeonato com 21 gols, apenas atrás de Cole Palmer com 22 e Haaland com 27.

Na temporada de 25/26 Isak foi afastado do elenco do Newcastle. Procurado pelo Liverpool, o jogador "forçou" a sua saída da equipe, ou pelo menos foi isso que o clube entendeu. Ele não só deixou de ser convidado para um churrasco da equipe, mas também foi barrado na viagem do clube à Ásia, onde disputariam um torneio de pré-temporada.