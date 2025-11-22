Inteligência artificial aponta vencedor de Palmeiras x Fluminense com emoção

Palmeiras e Fluminense vão se enfrentar, na noite deste sábado (22), pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é decisivo na briga pelo título e para classificação para a Libertadores de 2026, e uma inteligência artificial apontou quem será o vencedor.

De acordo com a previsão do ChatGPT, Palmeiras e Fluminense será um jogo repleto de emoções do início ao fim. A IA apontou que o Verdão irá vencer o jogo com um gol nos minutos finais do duelo do Brasileirão.

O jogo entre Palmeiras e Fluminense vai começar tenso, com poucas chances criadas. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Vitor Roque vai balançar as redes pela primeira vez. Logo no começo do segundo tempo, Cannobio empata para o Tricolor das Laranjeiras. Aos 47 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Gustavo Gómez marca de cabeça para dar a vitória ao Verdão.

Se a previsão da inteligência artificial estiver correta, o Verdão pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira precisaria de uma derrota ou empate do Flamengo, que enfrenta o Bragantino.

Fluminense e Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão (Foto: AndrÃ© Fabiano/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Fluminense tem desfalques importantes para pegar o Palmeiras

O Fluminense terá dois desfalques de peso para a partida contra o Palmeiras, neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A relação da viagem para São Paulo não conta com Thiago Silva, zagueiro, e Lucho Acosta, meio-campista.

A dupla, de acordo com o site "ge", fica fora do duelo entre Palmeiras x Fluminense por questões físicas. Lucho reclamou de dores na perna esquerda no clássico com o Flamengo e, mesmo que sem lesão, ficou no Rio para não arriscar de olho na reta final da temporada, com últimas rodadas e semifinal da Copa do Brasil.

O campo artificial do Allianz Parque é um dos motivos para que a dupla fosse preservada do confronto fora de casa. Thiago Silva também não teve lesão, mas, por sua idade e alta intensidade nos últimos jogos, ficará em recuperação para a sequência do calendário. Desfalques importantes em Palmeiras x Fluminense.