A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque, no último domingo (25), pela décima rodada do Brasileirão, teve o desempenho da defesa rubro-negra como fator decisivo. As atuações do goleiro Rossi e da linha defensiva formada por Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro — com Danilo entrando no segundo tempo — demonstraram a força do melhor sistema defensivo do Brasil.

O argentino foi protagonista do triunfo do Mais Querido. Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, o arqueiro defendeu cobrança de pênalti de Piquerez, com o placar ainda em 0 a 0. Já no último lance do jogo, Rossi salvou finalização de Flaco López à queima-roupa para consagrar a vitória do Fla.

A linha de defesa rubro-negra, por sua vez, foi firme em segurar a pressão palmeirense. O Flamengo registrou 35 cortes durante o duelo, e 28 destes foram dos cinco defensores que estiveram em campo. Além disso, o time conseguiu 55 recuperações de bola no jogo. O lateral-esquerdo Alex Sandro, inclusive, foi eleito o melhor jogador da partida.

Melhor defesa do Brasil

Não só contra o Palmeiras o sistema defensivo da equipe de Filipe Luís foi destaque. Dentre os 20 times da Série A, o Rubro-Negro carioca é o que sofreu menos gols na temporada, com apenas 17; no Brasileirão, foram apenas quatro em dez rodadas.

Ademais, o Fla foi vazado em apenas 12 das 33 partidas em 2025, uma taxa de 36%. Em três dessas oportunidades, o clube entrou em campo com time alternativo, nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, contra Boavista, Madureira e Nova Iguaçu, com uma bola na rede de cada. Ou seja, com a equipe principal, o Mais Querido levou apenas 14 gols em 30 jogos, com 21 "clean sheats".

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (28), desta vez pela Libertadores. O Rubro-Negro encara o Deportivo Táchira, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos. Apenas a vitória dá à equipe vaga nas oitavas de final da competição.

