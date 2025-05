O Flamengo atualizou, no fim da manhã desta segunda-feira (26), a situação de Gerson. O meio-campista, que deixou a partida contra o Palmeiras com dores no joelho esquerdo, sofreu uma leve inflamação no local. Na reapresentação do elenco, o capitão rubro-negro iniciou o tratamento.

- Substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínico e de imagem ainda na noite de domingo (25). Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nesta segunda-feira (26), no CT George Helal, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia - publicou o Flamengo.

Gerson em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Gerson sentiu o joelho aos 14 minutos do segundo tempo, em um lance sozinho, ao tentar um passe para Michael. Ele tentou seguir em campo, mas não conseguiu. Logo após a partida, a avaliação interna do Flamengo era que o problema não era grave, o que foi confirmado com os exames.

No desembarque da delegação rubro-negra no Rio de Janeiro, Gerson foi visto mancando ao caminhar para o ônibus.

Gerson é dúvida para Flamengo x Deportivo Táchira

Com a inflamação no joelho esquerdo, Gerson é dúvida para a partida contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Por conta da importância do confronto, existe a possibilidade do meia ir para o jogo mesmo que não esteja 100%.

