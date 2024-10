Jornalista critica jogador do Flamengo em lance que originou gol do Juventude

Arrascaeta jogador do Flamengo durante partida contra o Juventude no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 17:26 • Rio de Janeiro

Flamengo e Juventude protagonizaram um empate no primeiro tempo do confronto da 31ª rodada do Brasileiro. A equipe rubro-negra dominou os primeiros 45 minutos, mas em um contra-ataque sofreu o gol de empate, que deixou o jogo aberto. Em análise, o jornalista Mauro Cezar Pereira apontou o erro do time de Filipe Luís no lance.

Para o comentarista, o lance aconteceu devido a um erro na definição de uma oportunidade de ataque do Flamengo. Ele apontou uma possível decisão equivocada de Gerson, que tentou um passe para Gabigol, que de acordo com Mauro, era desnecessário. O fato gerou o jogada derradeira para a equipe alviverde.

- Gerson poderia finalizar, mas quando viu Gabigol, optou por tentar o passe. O camisa 99 ficou esperando a bola e o goleiro interceptou o cruzamento. Passe longo para Gilberto e gol do Juventude. É absurdo que até hoje, com qualquer treinador, jogadores do Flamengo não finalizem lances assim. Absurdo! - publicou o comentarista.

A partida

Até a publicação desta matéria, Flamengo e Juventude empatam em 1 a 1, neste sábado, no Maracanã, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. No confronto, o rubro-negro busca se manter entre as primeiras quatro posições da tabela de classificação e encurtar a diferença do atual líder Botafogo, hoje em nove pontos. Por outro lado, o Juventude busca se afastar da zona de rebaixamento. Na 15ª colocação a equipe alviverde está apenas três pontos da zona da degola.