Em confronto direto, Flamengo tem desvantagem contra Juventude

Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 26/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Juventude se enfrentam neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Apesar das diferenças na tabela, uma escrita pode ser benéfica ao clube gaúcho no duelo: no retrospecto das equipes, os cariocas tiveram mais derrotas do que vitórias.

Os times se enfrentaram em 28 oportunidades, com 11 vitórias para o Juventude, 10 triunfos do Flamengo e sete empates. No último encontro, no dia 26 de junho de 2024, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro saiu do Alfredo Jaconi derrotado por 1 a 0 - situação que se tornou pesadelo para o clube do Rio.

Flamengo não vence o Juventude no Alfredo Jaconi desde 1997

A estatística que mais chama atenção no confronto é o restrospecto do Flamengo em Caxias do Sul. No Alfredo Jaconi, já foram disputados 15 jogos, com sete vitórias do Juventude, seis empates e apenas duas vitórias rubro-negras.

Da última vez que o Flamengo venceu o Juventude em Caxias, o placar foi magro, 1 a 0. A partida, disputada em 1 de outubro de 1997, terminou com um gol contra de Rodrigo Costa, zagueiro do Juventude. Naquele time do Flamengo, comandado por Paulo Autuori, os destaques eram Sávio, Iranildo e o zagueiro Juan.

No entanto, o histórico do confronto no Rio de Janeiro e o momento atual de cada equipe muda a narrativa. Como mandante, o Flamengo não perde para o Juventude desde 2005. São quase 20 anos de invencibilidade. Desde então, foram quatro jogos e quatro triunfos rubro-negros.

Atualmente, os times vivem situações distintas na atual edição dos pontos corridos. O Papo não vence há quatro rodadas no Campeonato Brasileiro e se aproximou da zona do rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro está no G-4, com 51 pontos, além de ter classificado à final da Copa do Brasil.