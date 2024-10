Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Flamengo encara o Juventude pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Flamengo encara o Juventude pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time gaúcho acabou vencendo a partida pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 16h30, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo e do serviço de pay-per-view do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

O Flamengo encara o Juventude pelo Campeonato Brasileiro; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após perder seu jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao ser batido pelo Fluminense, pelo placar de 2 a 0. O time da Gávea é o atual quarto colocado, com 51 pontos somados, cinco a menos do que o terceiro, Fortaleza. Nos seus últimos cinco jogos, o Flamengo venceu duas vezes, perdeu dois e ainda empatou uma vez.

Já o Juventude chega para esta partida após perder para o Palmeiras, diante de sua torcida, em um jogo cheio de gols, terminando no placar de 5 a 3. A equipe gaúcha é a atual 15ª colocada no Brasileirão, com 34 pontos somados, apenas dois a mais do que o primeiro clube da zona de rebaixamento. Em seus últimos cinco confrontos, o clube tem duas derrotas, dois empates e uma vitória.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Flamengo e Juventude (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Juventude

Brasileirão Série A - 31ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de outubro, 16h30

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações prováveis de Flamengo e Juventude

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Carlos Alcaraz, Gerson, Arrascaeta; Gabigol, Gonzalo Plata - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Everton Cebolinha, Pedro, Matías Vinã, De La Cruz e Luiz Araújo (Lesionados); Bruno Henrique (Suspenso).

Juventude

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam), Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama, Mandaca (Nenê); Erick Farias (Marcelinho), Edson Carioca, Gilberto - Técnico: Jair Ventura.

Desfalques: Jadson, Jean Carlos e Thiaguinho (Lesionados).