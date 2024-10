Michael abriu o placar para o Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 17:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Flamengo se derreteram por Michael após o atacante abrir o placar no jogo contra o Juventude. Nas redes sociais, os rubro-negros brincaram com o jogador o chamando de "robozinho da Gávea". Confira algumas reações abaixo.

➡️ Com mudanças, Flamengo está escalado para enfrentar o Juventude

O ROBOZINHO DO MENGÃO! pic.twitter.com/g1ZxIdfcIN — Fla Galaxy (@FlaGalaxy) October 26, 2024

robozinho é diferenciado 🥵🔴⚫️ — russaø (@thrussao) October 26, 2024

TE AMO MICHA ROBOZINHO DA GÁVEAA — f ᶜʳᶠ (@francixlle) October 26, 2024

Robozinho da gávea 😭😭😭😭 — Teteᶜʳᶠ (@lookin4tete) October 26, 2024

Torcida do Flamengo compareceu em peso para mais um jogo do Rubro-Negro no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

No lance, Pulgar roubou a bola na entrada da área, que sobrou limpa para Gabigol. O atacante tocou para Arrascaeta. O uruguaio chutou em cima da zaga. No rebote, Michael emendou para abrir o placar para o Flamengo no início do primeiro tempo.