Dimitri Payet saiu revoltado de campo após ser substituído por Rafael Paiva, técnico do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 12:06 • Rio de Janeiro

Para a imprensa e muitos torcedores, a atuação de Dimitri Payet na derrota do Vasco contra o São Paulo por 3 a 0, foi motivo de reclamação. Além da cobrança pela falta de intensidade e previsibilidade nas jogadas, a atitude do jogador após ser substituído causou muita revolta.

➡️Treino aberto do Vasco pré-Copa do Brasil divide opinião entre torcedores

O jornalista Fernando Campo foi um dos que se mostrou bastante indignado com a reação explosiva de Payet com as alterações de Rafael Paiva. Para ele, a atitude é inadmissível vindo de um jogador que pouco está entregando com a camisa do Vasco.

➡️Com brilho de Lucas Moura, São Paulo vence o Vasco pelo Brasileirão

O que Payet fez?

O jogador saiu revoltado de campo e arremessou um colete no banco de reservas. Veja;

Qual é o próximo compromisso de Payet pelo Vasco?

Agora, o Vasco volta as suas atenções para enfrentar o {Atlético-MG}, no segundo jogo das semifinais da Copa Do Brasil. A bola rola às 18h30m de sábado (19), em São Januário.

Chegando para a decisão com um cenário de muita pressão, o Vasco está a sete jogos consecutivos sem vencer. A última vez que o Cruzmaltino saiu vitorioso foi há mais de um mês, quando superou o Vitória por 1 a 0, em Salvador, no dia 1º de setembro.