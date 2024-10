Philippe Coutinho, jogador do Vasco, durante partida contra o Juventude, em São Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 11:45 • Rio de Janeiro

O retorno de Philippe Coutinho ao Vasco foi tomado pela empolgação e expectativa da torcida para ver o craque novamente com a camisa cruz-maltina. Ter o Cria de volta à Colina trouxe a esperança de colocar o clube de volta ao protagonismo no futebol brasileiro. Mas, o início desse novo desafio, não tem sido como o esperado.

O camisa 11 reestreou pelo Cruz-Maltino em 21 de julho, em partida contra o Atlético-MG no primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o Vasco vinha de uma sequência de quatro vitórias e cinco jogos sem perder. Mas, acabou perdendo a invencibilidade com uma derrota por 2 a 0 na Arena MRV. O jogador não foi titular e entrou em campo no segundo tempo, substituindo Adson, quando o placar já estava consolidado.

Desde o retorno ao futebol brasileiro, Coutinho não conseguiu ter uma sequência de jogos para se consolidar na equipe. Após a partida contra o Galo, o craque atuou como titular nas duas partidas seguintes, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil. Uma derrota e um empate, respectivamente.

Então, veio a má notícia. O meia sentiu uma lesão na região posterior da coxa durante o treinamento, contraiu Covid-19 na sequência e desfalcou o Vasco por cerca de um mês e meio. O jogador foi desfalque em seis jogos, incluindo as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. O balanço foi de quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Coutinho voltou a campo no clássico contra o Flamengo, no Maracanã. O clube da Colina começou perdendo, mas o jogador entrou no segundo tempo e fez o gol de empate, já nos acréscimos. Parecia que tudo ia começar a caminhar.

Porém, a sequência seguinte foi negativa. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e dois empates. Além disso, o Cruz-Maltino não sabe o que é vencer uma partida há um mês. Justamente, quando o craque voltou a jogar. No total, são 10 partidas disputadas: 5 empates e cinco derrotas.

Philippe Coutinho pelo Vasco em 2024

⚔️ 10 jogos (0V - 5E - 5D)

⚽ 2 gols

⏰ 438 mins jogados

👟 8 finalizações (4 no gol)

🔑 7 passes decisivos

✅ 80% acerto no passe

💪 52% eficiência nos duelos

💨 9 dribles certos

Agora, é hora de virar a chave. O Vasco enfrenta o Atlético-MG em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e precisa vencer por, pelo menos, um gol de diferença, para levar a disputa para os pênaltis e conseguir a classificação à final. Ainda não se sabe se Rafael Paiva vai optar por Payet ou Coutinho entre os 11 iniciais, mas em momentos de dificuldade, a qualidade técnica do camisa 11 pode fazer a diferença. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no próximo sábado (19).