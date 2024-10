Vasco é goleado pelo Coritiba antes da decisão da Copa do Brasil 2011. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 09:03 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (16), o Vasco perdeu por 3 a 0 para o São Paulo, no estádio Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Brasileirão. Se os ânimos já estavam aflorados pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no próximo sábado (19), com a derrota, a apreensão de acentuou entre os torcedores.

Depois de 10 dias de pausa e treinos, por conta da Data Fifa, o técnico Rafael Paiva optou por não poupar e escalar força máxima para enfrentar o Tricolor em Campinas. O Cruz-Maltino não está em boa fase no campeonato e vive uma seca de vitórias. Já são cinco jogos sem conquistar os três pontos e estagnou no meio da tabela.

Com o momento questionável, a semifinal contra o Galo, em São Januário, ganhou mais um peso. O Vasco precisa reverter um placar desfavorável e vencer por, pelo menos, um gol de diferença para buscar a classificação nos pênaltis. Apesar da tarefa ingrata, os torcedores podem se apegar em uma coincidência com a campanha do título de 2011.

Antes do jogo de volta da final contra o Coritiba, o Cruz-Maltino foi goleado por 5 a 0, pelo próprio Coxa, no Couto Pereira. Apesar de ter sido com o time reserva, a derrota dolorida três dias antes da final mexeu com a confiança dos torcedores. Aquela foi a primeira derrota vascaína no Campeonato Brasileiro e encerrou uma sequência invicta de 20 jogos.

Agora, o Vasco precisa virar a chave. A classificação para uma final de Copa do Brasil é a prioridade da equipe. E, assim como aconteceu em 2011, a noite de sábado na Colina, pode ser a redenção para reconquistar a confiança e voltar a vencer na reta final da temporada.