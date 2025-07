Torcedores cravam retorno de craque após vídeo do Flamengo: ‘Não é à toa’

O Flamengo anunciou a chegada de Samuel Lino, atacante de 25 anos, na noite desta terça-feira (29). Apesar da expectativa pelo jogador, o anúncio do clube deixou muitos torcedores do Rubro-Negro enlouquecidos por outro motivo: um possível retorno de Lucas Paquetá.

O anúncio de Samuel Lino pelo Flamengo aconteceu minutos depois de o Atlético de Madrid publicar um comunicado confirmando a transação entre os clubes. O Rubro-Negro publicou um vídeo em suas redes sociais com elementos que fazem referências às transferências em jogos de futebol em videogames.

Na Flamengo TV, em certo momento do vídeo, uma aba de pesquisa do Google fica aberta com as seguintes pesquisas: "De onde vem a soberba? De onde vem o dinheiro do Flamengo? De onde vem Saul Ninguéz? De onde vem Emerson Royal? De onde vem Lucas Paquetá?"

O detalhe escondido foi o suficiente para a torcida do Flamengo criar teorias e alimentar a possibilidade do cria voltar para o Ninho do Urubu. Veja abaixo.

Conheça Samuel Lino

Revelado pelo São Bernardo, o ponta-esquerda de 25 anos não é um rosto totalmente novo no Ninho do Urubu, já que teve uma passagem por empréstimo pelo time sub-20 do Flamengo, onde fez parte do elenco campeão da Copinha de 2018.

Sua carreira decolou de vez em Portugal, atuando pelo Gil Vicente, e o bom desempenho o levou ao Atlético de Madrid. Após um bom ano emprestado ao Valencia, ele se firmou no time de Diego Simeone na temporada 2023/24, mostrando versatilidade ao atuar como ala. Na última temporada, contudo, teve menos minutos, mas participou de 47 jogos do Atleti e contribuiu com quatro gols e seis assistências.

O reforço do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (29). O voo em que estava o jogador atrasou por cerca de uma hora de São Paulo para a capital carioca por conta de um problema na aeronave. O atacante foi recebido por alguns torcedores na saída do Aeroporto Internacional do Galeão.