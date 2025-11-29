Palmeiras x Flamengo: Tironi vê favorito e aponta 'nome' da final da Libertadores
Equipes se enfrentam pela final da Libertadores de 2025
Palmeiras e Flamengo decidem a final da Copa Libertadores, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. Para a ocasião, o jornalista Eduardo Tironi, colunista do Lance!, cravou que a partida será a maior da história da competição envolvendo dois clubes brasileiros. O comentarista também citou um 'leve' favoritismo ao Rubro-Negro.
O vencedor do confronto entre as equipes será o primeiro clube nacional a conquistar quatro Libertadores na história. Até o momento, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio possuem três títulos continentais cada um.
Além disso, o comunicador também projetou a partida entre os times dos técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís. Ele apontou o Flamengo como favorito ao confronto, e condicionou a possível vitória do Palmeiras ao tempo de jogo. Tironi apontou, que quanto mais o 0 a 0 se estender no placar, será melhor para o alviverde.
— O Flamengo é levemente favorito. Time mais técnico e vive melhor momento. Mas não pode deixar o jogo se arrastar. Arrascaeta é o nome do clube carioca e pode ser também o da final — iniciou Tironi, antes de completar.
— Pelo momento dos times, imagino o Flamengo tomando mais a iniciativa e o Palmeiras tentando empurrar o jogo por mais tempo possível. Isso para ter a vantagem física ao longo do jogo. Vale lembrar, que o time titular do Palmeiras descansou no meio da semana — concluiu.
Palmeiras e Flamengo decidem a Libertadores
A decisão entre Palmeiras e Flamengo está marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O confronto entre as equipes é uma redição da decisão de 2021, que teve como campeão o clube paulista.
As equipes dos técnicos Abel Ferreira e Filipe Luís já se encontram na cidade da decisão. Ambos os times desembarcaram em Lima na última quarta-feira (26). Torcedores não param de chegar na cidade para acompanhar a decisão.
