Galvão Bueno cita drama e faz alerta para o Palmeiras: ‘Não é normal’
Verdão entra em campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira (1°)
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras entra em campo no Brasileirão, nesta quarta-feira (1°), para enfrentar o Vasco no Allianz Parque. Depois da derrota para o Bahia, na 25° rodada, Galvão Bueno fez um alerta para o time comandado pelo português Abel Ferreira.
Fala da presidente do Palmeiras sobre o Flamengo causa revolta: ‘Choro’
Fora de Campo
Em alta no Palmeiras, Andreas Pereira vive expectativa de convocação para Seleção Brasileira
Palmeiras
Palmeiras 1 x 3 Vasco no Brasileirão 2001; show de Romário com Marcos expulso
Lancepédia
No programa "Galvão e Amigos", na Band, Galvão Bueno pegou o retrospecto do Palmeiras contra os clubes do G-6 e fez um alerta ao Verdão.
➡️Fala da presidente do Palmeiras sobre o Flamengo causa revolta: ‘Choro’
- O Palmeiras contra times do G-6 no Campeonato Brasileiro tem uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Não é gramado ruim. Esse é o drama. Não é normal você imaginar que o Palmeiras tenha uma vitória apenas.
Palmeiras entra em campo pelo Brasileirão
O Palmeiras encerrou a preparação para encarar o Vasco. As equipes se enfrentam na quarta-feira (1º) no Allianz Parque. Entre uma das principais novidades, está a presença de Piquerez treinando normalmente com o restante do elenco.
Contra o Bahia no final de semana, o jogador sofreu um trauma no joelho direito. Lucas Evangelista, que também saiu machucado, passou por exames complementares que constataram uma lesão tendínea na coxa direita e será submetido a uma cirurgia.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Verdão, que tem 49 pontos, precisa voltar a vencer para diminuir a distância para o líder Flamengo, que está cinco pontos à frente na tabela do Campeonato Brasileiro.
Um novo tropeço pode fazer com que o Rubro-Negro dispare na ponta da tabela. Caso conquiste os três pontos diante de sua torcida, o Palmeiras pode até assumir a vice-liderança, que pertence ao Cruzeiro, que tem um ponto a mais. A bola vai rolar no Allianz Parque a partir das 19H (Brasília).
- Matéria
- Mais Notícias