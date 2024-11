Jornalistas condenam postura de Marcelo: ‘Mais arrogância que futebol’

Marcelo rescindiu com o Fluminense neste sábado (4) (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 17:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O lateral Marcelo rescindiu contrato com o Fluminense neste sábado (2) após a polêmica com o técnico Mano Menezes no jogo contra o Grêmio. Nas redes sociais, jornalistas criticaram a postura do jogador que, segundo o "ge", teria "desrespeitado um colega de profissão".

A situação ocorreu na reta final do jogo contra o Grêmio. Mano Menezes colocaria Marcelo em campo, mas mudou de ideia e empurrou o jogador de volta para o banco de reservas. Em coletiva após a partida, o treinador afirmou que ouviu algo que não gostou do lateral-esquerdo.

Após mandar Marcelo para o banco, Mano Menezes colocou o atacante Jhon Kennedy. No momento da troca, o placar da partida estava 2 a 1 para o Fluminense. Dois minutos depois, Arezo foi derrubado por Fábio na área, e Reinaldo converteu a penalidade para deixar tudo igual. Com o resultado, o Tricolor foi a 37 pontos no Brasileirão, na 12ª posição. O Grêmio é o 11º, com 39.

Anúncio da rescisão de Marcelo com o Fluminense

"O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.

Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024.

Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém.

O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios"

Marcelo teve um desentendimento com o técnico Mano Menezes (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)