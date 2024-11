Torcedores aprovam saída de Marcelo: ‘Ninguém é maior que o Fluminense’

Marcelo Vieira da Silva Júnior, ex-jogador do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 15:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense confirmou a rescisão contratual com Marcelo, de 36 anos. Em comum acordo entre as partes, o anúncio foi divulgado pelas redes sociais do Tricolor na tarde deste sábado (2).

A discussão à beira do gramado entre Marcelo e Mano Menezes, no último jogo contra o Grêmio, no Maracanã, foi o motivo principal da decisão. Nas redes sociais, a torcida comemorou a saída do jogador, além de escolher o lado do técnico na briga.

Mano Menezes x Marcelo

- Não fala mais comigo. Não encosta em mim. E para de fazer média com a torcida - disse Mano sobre o que ouviu de Marcelo.

- Eu não iria colocar o JK (John Kennedy). Talvez seja aí que você queira chegar, então vamos chegar log. Eu iria colocar o Marcelo, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol é, às vezes é feito dessas coisas não tão agradáveis também. Com a nossa experiência, a gente vai saber resolver internamente - explicou o treinador.

