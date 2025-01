Neymar está perto de acertar o retorno ao Santos. Os rumores da possível chegada do camisa 10 ao clube paulista cresceram nas últimas horas após a rescisão contratual com o Al-Hilal, divulgada na segunda-feira (27). O jornalista Renato Maurício Prado comparou a negociação envolvendo o craque com a chegada de Ronaldo Fenômeno ao Corinthians, em 2009, durante programação do site "UOL Esporte".

Para o comunicador, o retorno de Neymar ao Santos seria maior do que o do pentacampeão mundial ao futebol brasileiro. Renato destacou que o atual jogador teria a atenção de todos os holofotes. Além disso, ele também destacou que determinado "barulho" exigiria um grande nível de dedicação do meia para conseguir se manter focado em dar resultado dentro de campo.

- O Neymar vai ser um acontecimento aqui no Brasil. Me arrisco a dizer, que ele será algo maior que a chegada do Ronaldo Fenômeno ao Corinthians. Porque o Ronaldo tava gordo, ninguém levava muita fé. Ele surpreendeu a todos inclusive. Agora, imagina as oportunidades que o Neymar vai ter de badalar quando ele chegar no Santos - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Ele já é figura de Tik Tok. Ele vai virar a figura mais fotografada do Brasil. Vai ser um negócio impressionante. Agora, o Neymar também vai ter que apresentar uma grande disciplina. Mas, eu não consigo ver ele sendo capaz disso - concluiu.

O que falta para Neymar ser anunciado no Santos?

O camisa 10 ainda precisa resolver os últimos trâmites da rescisão com o Al Hilal, como a assinatura do rompimento do vínculo e outras burocracias. Só após resolver essas questões é que Neymar vai deixar a Arábia Saudita e voltar para o Brasil.

Depois disso, o atleta irá se juntar ao santos para definir os detalhes do contrato. O Peixe quer que o vínculo seja até o final do ano, enquanto Neymar acena com um acordo válido por seis meses. Existe também a possibilidade do clube aceitar a condição do atleta, mas buscar uma nova extensão contratual para até a Copa do Mundo de 2026.