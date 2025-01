Neymar e mais: retorno da ‘geração 92’ promete estrelar o Brasileirão

Há 14 anos, a Seleção Brasileira sub-20 goleava o Uruguai por 6 a 0 no Sul-Americano sub-20 e conquistava a América do Sul pela 11ª vez na categoria. Neymar, Lucas Moura, Oscar, Alex Sandro, Danilo e Philippe Coutinho são os principais símbolos da geração vitoriosa. Agora, os "trintões" retornam ao futebol brasileiro, rumo ao Brasileirão com o maior número de craques nos últimos anos.

Sul-Americano sub-20

Treinada por Ney Franco, a Seleção Brasileira sub-20 que disputou o Sul-Americano em 2011 era formada por jogadores nascidos em 1992. Na primeira fase, o Brasil liderou o grupo B com três vitórias e um empate, além de nove gols marcados e quatro sofridos. O principal destaque foi Neymar, que fez quatro gols na estreia do torneio, em duelo marcado pela vitória brasileira por 4 a 2 em cima do Paraguai.

No segunda fase, um novo sistema de grupos foi formado e o Brasil foi campeão com quatro vitórias e uma derrota, marcando 15 gols e sofrendo três. Assim como nos jogos iniciais, Neymar confirmou o protagonismo e foi o artilheiro da competição, com nove bolas na rede em nove partidas.

A equipe era composta por jogadores que atuaram pela Seleção Brasileira principal nos anos seguintes, como Philippe Coutinho e Alex Telles já voltaram ao futebol brasileiro. Além deles, o Lance! destaca nomes da geração podem retornar ao futebol brasileiro nesta temporada para reeditar parcerias.

Santos

Principal jogador da geração e da conquista de base, Neymar está cada vez mais próximo de voltar ao Santos, clube que o revelou para o futebol mundial. O brasileiro rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na segunda-feira (27) e está livre no mercado para assinar com o Peixe.

continua após a publicidade

São Paulo

Companheiros em 2025, Lucas e Oscar jogaram juntos nas categorias de base do São Paulo. O tempo passou, as carreiras foram construídas no futebol internacional, e havia uma curiosidade para entender como seria o reencontro das crias de Cotia.

Lucas, aliás, teve papel importante em convencer Oscar a escolher o São Paulo em seu retorno ao futebol nacional. Agora, a torcida consegue ver na prática o poder desequilibrante de dois jogadores acima da média tecnicamente.

Neymar e Lucas Moura em treinamento pela Seleção Brasileira (Foto: Wagner Meier/AGIF)

Flamengo

Danilo está pronto para ser o novo reforço do Flamengo na temporada. O capitão da Seleção Brasileira assinou, na segunda-feira (27), a sua rescisão de contrato com a Juventus e está com o vôo marcado para retornar o Brasil nesta terça (28).

No Rubro-Negro, ele reencontra seu parceiro de Sul-Americano sub-20: Alex Sandro. O lateral-esquerdo, aliás, também foi seu companheiro em clubes: Santos e Porto, além da Velha Senhora. Os dois atletas já disputaram 300 jogos juntos (187 vitórias, 63 empates e 50 derrotas), com oito títulos.