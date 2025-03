Sorteio da Libertadores: Palmeiras enfrenta Cerro Porteño em meio a caso de racismo

O Palmeiras conheceu os seus adversários na fase de grupos da Libertadores: Bolívar, da Bolívia, Sporting Cristal, do Peru, e Cerro Porteño, do Paraguai. O último adversário enfrentou o Verdão na competição continental Sub-20 e a partida ficou marcada por crimes de racismo da torcida paraguaia contra o atacante Luighi.

No dia 6 de março, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3 a 0 no estádio Gunther Vogel, em Assunção, no Paraguai. Durante a partida, torcedores paraguaios fizeram gestos racistas em direção ao atacante do Verdão.

Palmeiras e CBF exigiram punições exemplares da Conmebol contra o clube paraguaio, pedindo inclusive a exclusão da equipe do torneio. O Cerro Porteño recebeu uma multa de 50 mil dólares (cerca de R$ 290 mil) para ser pago em até 30 dias.

Em protesto, a presidente do Verdão, Leila Pereira, não compareceu ao sorteio da Libertadores realizado nesta segunda-feira (17), em Luque, no Paraguai. A dirigente chegou a cogitar uma filiação à Concacaf, entidade que cuida do futebol da América do Norte.

— Temos que tomar medidas firmes com relação à Conmebol. O Brasil representando 60% da receita da Conmebol, e os clubes brasileiros sendo tratados dessa forma. Vou lançar até uma reflexão para todos nós. Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime, como a Conmebol não consegue tratar os clubes brasileiros com o tamanho que representam, por que não pensar em nós nos filiarmos à Concacaf? — disse Leila Pereira.

Presidente do Palmeiras fez declarações contundentes contra o Cerro Porteño e Conmebol (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Estreia como visitante

A Conmebol deve definir detalhe da tabela nesta terça-feira (18). O cruzamento pré-estabelecido pela tabela indica que o rival do Berdão será o Sporting Cristal, do Peru, fora de casa, no dia 2 de abril, uma semana depois da decisão do Paulistão contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 27 de março.