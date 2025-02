Jornalista aponta titular do Flamengo na Seleção Brasileira

O jornalista André Hernan apontou a presença de um titular do Flamengo na próxima convocação da Seleção Brasileiro. Trata-se do lateral Wesley, de apenas 21 anos. O jogador tem sido destaque do Rubro-Negro e assumiu a posição da equipe com a chegada do treinador Filipe Luís, em outubro do ano passado.

Para o comentarista, a boa fase no clube carioca o crendência pela briga na vaga da Seleção Brasileira. Contudo, Hernan destacou que o jogador deve primeiro aparecer na lista de pré-selenionados dos treinador Dorival Júnior.

- Há a ideia de ter o nome do Wesley nessa pré-lista de 40 jogadores. Acabam indo 23 na convocação, mas se acontecer alguma coisa você utiliza jogadores dessa pré-lista - iniciou o jornalista.

André Hernan ainda chegou a comparar a atual situação do lateral do Flamengo com o goleiro John, do Botafogo. O arqueiro nunca foi convocado para a Seleção Brasileira, mas já ficou na lisa dos pré-convocados, em caso de alguma lesão inesperada.

- O John, goleiro do Botafogo, nunca foi convocado, mas ele já ficou duas ou três vezes nessa pré-lista desde o ano passado pelas atuações no Botafogo. Então, a ideia é que Wesley entre nessa pré-lista de convocados para seleção - concluiu.

Wesley no Flamengo

Aos 21 anos, o jovem atleta, fruto do Ninho do Urubu, se firmou no time titular do clube carioca. O processo para conquistar determinado posto foi árduo. O jogador precisou passar por períodos de instabilidade, onde conviveu de perto com criticas de torcedores e de parte da mídia.

O período parece ter o ajudado a amadurecer como atleta. Assim, nos últimos meses, Wesley se tornou um dos destaques da equipe do Flamengo e tomou conta do setor direito da defesa rubro-negra. Ele chegou a ser alvo de clubes europeus nas últimas janelas de transferência, como a Atalanta, da Itália. Mas a diretoria negou a investida.