Mano reclama de calendário e projeta clássico entre Fluminense e Flamengo

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, o Fluminense aspira uma classificação às semifinais do Campeonato Carioca. No entanto, o Tricolor ainda vive uma situação dramática e trata cada jogo como uma decisão.

No sábado (8), o Fluminense encara um clássico contra o Flamengo, que ocupa a liderança provisória da Taça Guanabara. No entanto, a equipe de Mano Menezes tem apenas três pontos de desvantagem em relação ao rival e pode igualar o adversário em caso de uma vitória.

Em coletiva após a vitória sobre o Vasco, Mano Menezes fez uma crítica ao calendário do Campeonato Carioca, mas projetou sua equipe para o novo clássico. Apesar do pouco tempo de descanso, o treinador acredita que é possível fazer um bom jogo e lutar pela vitória para deixar o sonho de chegar ao G-4 vivo.

- A vitória foi muito importante. Vamos pensar no Flamengo, daqui a dois dias, porque vamos jogar no sábado. O adversário que acabamos de vencer joga na segunda-feira. E vamos jogar no sábado com um adversário que descansou a maioria dos jogadores hoje. Mas vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola. A equipe mostrou isso hoje e esse é o caminho que queremos sedimentar.

Em caso de derrota, o Fluminense viveria a fase final do Campeonato Carioca com poucas chances de classificação às semifinais, uma vez que só poderia alcançar 16 pontos. Por conta disso, o Tricolor não trabalha com outra hipótese que não seja a de um triunfo com o objetivo de se aproximar ainda mais do G-4.

O confronto contra o Flamengo também representa o último jogo da equipe de Mano Menezes com um calendário apertado. Após o clássico, o Tricolor terá duas semanas cheias para se preparar para os confrontos contra Nova Iguaçu e Bangu antes de encerrar sua participação na Taça Guanabara.