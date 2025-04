Deputado apresenta projeto para proibir que a Seleção Brasileira use camisa vermelha

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) apresentou nesta terça-feira (29) o Projeto de Lei 1.936/2025, que prevê a obrigatoriedade do uso das cores da bandeira nacional — verde, amarelo, azul e branco — em identidades visuais, uniformes e materiais utilizados por entidades públicas ou privadas que representam o Brasil em eventos oficiais, tanto nacionais quanto internacionais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A proposta surge em meio a uma forte repercussão gerada pela possível adoção de uma camisa vermelha como segundo uniforme da Seleção Brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2026. Se confirmada, será a primeira vez que o time nacional utilizará uma cor fora da paleta oficial da bandeira brasileira.

A CBF negou que haja qualquer definição sobre os uniformes que serão usados pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A entidade afirmou que as imagens que estão circulando não são oficiais.

continua após a publicidade

— Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike — disse a CBF em comunicado.

No texto apresentado por Zé Trovão, o projeto detalha que a exigência de manter as cores da bandeira deve valer para delegações esportivas, missões diplomáticas e consulares, delegações científicas, tecnológicas ou culturais, entidades que participem de exposições internacionais e organizações da sociedade civil que atuem mediante convênio ou contrato com o governo federal.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

— O presente projeto de lei visa fortalecer a identidade nacional e promover o sentimento de pertencimento e orgulho entre os brasileiros, ao exigir que entidades públicas ou privadas, quando em representação oficial do país, utilizem as cores da Bandeira Nacional em suas vestimentas, materiais e comunicações institucionais — diz trecho do projeto de lei.

O projeto também estabelece punições para quem descumprir a regra. As sanções podem incluir advertência, notificação com exigência de adequação imediata, suspensão de repasses públicos e, em caso de reincidência ou descumprimento contínuo, a proibição de representar oficialmente o país por até quatro anos.

— A aprovação deste projeto de lei representará um passo significativo na promoção do orgulho nacional, na preservação de nossos símbolos e na afirmação da identidade brasileira nos mais diversos campos de atuação — afirma o texto da proposta.