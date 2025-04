CBF se pronuncia sobre camisa vermelha da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou nesta terça-feira (29), sobre a camisa vermelha da Seleção Brasileira, informação que veio a público na última segunda (28). Via nota, a entidade afirmou que imagens divulgadas não são oficiais. No entanto, não negou a existência do uniforme.

— A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike — informou.

Durante a segunda-feira (28), circularam imagens de uniformes vermelhos da Seleção Brasileira. O Lance!, por sua vez, utilizou de imagens criadas por inteligência artificial, com o devido crédito, para ilustrar matérias sobre a camisa. Em nenhum momento, contudo, foi informado que as fotos correspondiam ao real modelo da camisa.

Enquete reprova camisa vermelha

Torcedores brasileiros participaram de uma enquete promovida no Instagram do Lance!, respondendo à pergunta: você compraria a camisa da Seleção na cor vermelha? A grande maioria dos participantes votou negativamente - ou seja, não comprariam a camisa vermelha da Seleção Brasileira.

Veja o resultado da enquete:

Claro - 25,46%

Jamais - 74,54%

