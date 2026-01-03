Denílson lamenta fase do São Paulo, cita Flamengo e aponta caminho para melhora

Conteúdo Especial

O São Paulo encerrou 2025 com desempenho irregular dentro de campo e com inúmeras polêmicas fora das quatro linhas. Comentarista da Globo e cria das categorias de base do Tricolor, o ex-jogador Denílson lamentou o momento vivido pelo clube. O pentacampeão do mundo comparou a fase do clube com as décadas de 1990 e 2000, quando a equipe empilhava títulos.

- Como ex-jogador do São Paulo, o olhar é com muita tristeza. São vários clubes no Brasil que sofrem com essa questão de administração, essa questão financeira. O São Paulo nos anos 1990 e 2000 era considerado um clube exemplo, a gente não via nenhum tipo de polêmica. E nos últimos anos, a cada ano que passa, o São Paulo vai lutando na parte de baixo da tabela, com um time limitado para a grandeza do clube. A questão política do clube tá bem dividida, cada um pensa de uma forma, puxa para um lado, e acaba refletindo na imagem do clube. Vejo com muita tristeza essas polêmicas vindo a tona, isso mostra que é um processo de caída já de muitos anos - disse Denílson.

Segundo relatório da Galapagos Capital divulgado em meados de 2025, a dívida total do São Paulo gira em torno de R$ 1 bilhão. Além dos problemas financeiros, as últimas semanas foram marcados por polêmicas de gestão. A Polícia Civil abriu investigação sobre uma suposta venda ilegal de camarotes no Morumbis e também sobre um possível desvio de dinheiro de venda de jogadores. Denílson afirmou que o clube precisa de "transparência" e usou o Flamengo como exemplo.

- O São Paulo precisa ser transparente, tentar equalizar as dívidas do clube, ser transparente e realista com o torcedor. Tem que pegar o Flamengo como exemplo, quando de 2013 para frente, o Bandeira de Mello foi sanando as dívidas, fez um time para não ser rebaixado, e aos poucos o Flamengo arrumando a questão financeira e hoje é uma potência do futebol brasileiro. Acho que o São Paulo tem que olhar para isso, para daqui uns 10 anos ser uma referência de gestão. Tem que seguir esse caminho para resgatar a autoestima do clube, que nesse momento está muito baixa - completou Denílson.

Denílson, comentarista da Globo

Denílson vestiu a camisa do São Paulo como jogador profissional entre 1994 e 1998, tendo jogado quase 200 partidas, com mais de 20 gols marcados. Pelo Tricolor, o pentacampeão conquistou a Copa Conmebol e um Paulistão. O ex-jogador se aposentou em 2010 e mergulhou na carreira de comentarista. Após 14 anos na Band, ex-atleta acertou com a Globo, já renovou contrato até 2028 e será o comentarista da emissora nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

