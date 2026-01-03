Antônio Carlos projeta Botafogo com Martin Anselmi e comenta saída de Davide

Conteúdo Especial

Conhecido como zagueiro artilheiro, Antônio Carlos trocou os gramados do Estádio Nilton Santos pelos microfones da Botafogo TV depois de encerrar sua carreira em 2018. Em entrevista ao Lance!, o ex-jogador avaliou a temporada de 2025 do Glorioso e projetou o futuro do clube sob o comando de Martin Anselmi.

Para Antônio Carlos, o começo turbulento de 2025 foi um dos principais motivos para o Botafogo não repetir o sucesso do time de Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na última temporada.

- Eu vejo pelos dois lados, de ex-jogador e de quem trabalha no clube. Acho que o início do ano tem muito a ver com o que foi o final. Infelizmente deixamos passar dois títulos (Recopa e Supercopa do Brasil) que o Botafogo não tem, e que seriam um combustível para o restante do ano. Depois, vem as trocas de treinadores, jogadores que chegam e não conseguem jogar, outros que machucam - começou o ex-jogador do Botafogo.

- Isso tudo traz um pacote que fez as coisas não darem tão certo no final do ano. Mas é claro que a expectativa de 2024 e 2025, pelo que foi aquele ano, era de que pelo menos dois títulos viriam de novo - concluiu Antônio Carlos, em entrevista ao Lance!

Saída de Davide e chegada de Martin Anselmi

Depois de uma passagem com começo turbulento e final estável, Botafogo e Davide Ancelotti decidiram encerrar uma história que dava sinais de esperança para 2026. Cinco dias depois, o técnico Martin Anselmi, de 40 anos, foi contratado para assumir o projeto do Alvinegro.

No papo com o Lance!, Antônio Carlos comentou a saída do treinador italiano e revelou suas expectativas com a chegada do novo comandante.

- Falando do Davide, a gente sabe que o trabalho não teve um longo prazo, mas a expectativa era muito grande em cima dele. Infelizmente não ficou. O novo treinador (Anselmi) chega em uma fase parecida, que ninguém conhece muito, até porque é jovem - começou o ex-zagueiro do Alvinegro.

- A expectativa é sempre buscar títulos, brigar. É o que sempre falo: a gente tem que brigar pelo título, se vai ganhar ou não, é outra coisa. Estando ali no G-4, ou se classificando para as finais, é importante. Tomara que ele venha e tenha tempo, capacidade, para conhecer o elenco rápido - finalizou Antônio Carlos, comentarista da Botafogo TV.

Recado à torcida alvinegra

Revelado pelo Fluminense em 2003, Antônio Carlos chegou no Botafogo em 2010 e começou uma história de amor com o clube. A mística camisa alvinegra foi a mais vestida pelo zagueiro em toda a sua carreira. Ao todo, foram 173 jogos e 21 gols ao longo de três anos.

O ex-defensor dividiu vestiários com lendas do clube, como 'Loco' Abreu, Clarence Seedorf e Jefferson. Com a camisa do Botafogo, Antônio Carlos foi bi-campeão da Taça Guanabara, tri-campeão da Taça Rio e bi-campeão carioca. Em entrevista ao Lance!, ele valorizou sua passagem como jogador do Glorioso e mandou um recado à torcida.

- Eu sou muito grato ao Botafogo. Foi o clube que eu joguei mais tempo e tive maior identificação. Como torcedor e funcionário do clube, acho que a gente precisa apoiar o treinador que está chegando. As coisas vão acontecer muito rápido, então precisamos de uma corrente positiva para tudo dar certo - finalizou Antônio Carlos.