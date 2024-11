Jornalista afirma que Luiz Henrique deveria ter sido expulso contra o Palmeiras

A vitória do Botafogo sob o Palmeiras por 3 a 1, na última terça-feira (26), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por polêmicas de arbitragem. Uma delas foi uma cotovelada do atacante Luiz Henrique em Rony durante uma disputa de bola no primeiro tempo. Ao analisar o lance, o jornalista Carlos Eduardo Lino, dos canais Sportv, declarou que o atleta do Glorioso deveria ter sido expulso.

Durante participação no programa "Seleção Sportv", o comentarista interpretou o lance como digno de um cartão vermelho. Na jogada, o camisa 7 do Botafogo acerta o rosto de Rony ao disputar espaço na disputa da posse da bola, aos 27 minutos do primeiro tempo. Em campo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio (FIFA) não marcou falta no lance.

Para Lino, o VAR deveria ter entrado em ação. A opinião do jornalista foi divergente dos outros membros da bancada do programa, que foi composta pelos comentaristas Rodrigo Coutinho, Paulo César Vasconcellos e a apresentadora Joanna de Assis.

- Desculpa, mas eu vejo gatilho. Vejo ele (Luiz Henrique) buscando o contato com o adversário. Se olhar o movimento, acho discutível, mas o árbitro deveria pelo menos ter sido chamado a beira do campo. Para mim, tem o gatilho, não é só um movimento de proteção - disse o jornalista.

Botafogo perto do título

Com a vitória, o Botafogo encaminhou a conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2024. Agora, a equipe do técnico Artur Jorge precisa apenas de si para levantar a taça do torneio nacional. Ainda faltam duas rodadas para o fim da disputa pelo título. O Glorioso enfrenta respectivamente o Internacional e o São Paulo, nos dias quatro e oito de dezembro.