Jornal espanhol detona jogadores do Flamengo após deboche da Bola de Ouro

Jogadores do Flamengo comemoram gol na vitória sobre o Juventude, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 12:44 • Redação do Lance!

Após um vídeo do meia Lorran com o atacante Gabigol viralizar nas redes sociais nesta quinta-feira (31), o jornal "Marca", da Espanha, detonou a postura dos jogadores do Flamengo. Na imagem, os atletas brincaram com a Bola de Ouro conquistada por Rodri, na última segunda-feira (28).

➡️ Alex Sandro e David Luiz voltam a treinar com o grupo do Flamengo

Torcedores brasileiros ficaram decepcionados com a derrota de Vini Jr na Bola de Ouro. O meia Rodri, do Manchester City, conquistou o prêmio, dado pela revista France Football. O atacante do Real Madrid sequer compareceu ao evento, assim como toda a delegação do time espanhol. Por conta disso, os jogadores rubro-negros tiraram sarro do volante.

- Bora treinar, tropa. A única pessoa que ganha prêmio sem fazer nada é o Rodri - brincou Lorran.

- Aí, France Football, malucão - emendou Gabigol.

Gabigol e Lorran tiraram sarro da Bola de Ouro conquistada por Rodri (Foto: Reprodução)

Após o vídeo dos jogadores do Flamengo viralizar, o diário espanhol publicou uma manchete criticando a atitude dos atletas, afirmando ser uma postura "inadmissível".

- É inadmissível: o desprezo de dois brasileiros a Rodri pelo Bola de Ouro. Lorran e 'Gabigol' publicaram em suas redes sociais um vídeo em que desrespeitam o meio-campista espanhol por seu prêmio. Eles também insultaram a "France Football" - escreveu o jornal "Marca".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gabigol e Lorran pelo Flamengo em 2024

Diferente dos últimos anos, Gabigol não faz boa temporada pelo Flamengo. Até aqui, são 33 jogos, sendo a maioria como reserva, com apenas cinco gols e uma assistência. Com a lesão de Pedro, o atacante voltou a ser titular.

Já Lorran teve um bom início de ano sob comando de Tite, sendo titular em boa parte dos jogos. No entanto, o meia de 18 anos perdeu espaço nos últimos meses. Ao todo, foram três assistências e um gol do jovem na temporada.