Flamengo sem protagonistas pode ter herói inesperado na final da Copa do Brasil

Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante o jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Pedro Brandão e Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo se prepara para enfrentar o Atlético-MG na final da Copa do Brasil, neste domingo (3). A primeira partida, no Maracanã, abre a decisão que pode revelar heróis inesperados para o Rubro Negro.

Com a ausência de Pedro, artilheiro da competição - que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho -, o Flamengo vive uma temporada sem protagonistas. Além do camisa 9, outras referências do time, como Arrascaeta e Cebolinha, também sofreram com lesões em 2024 o não conseguiram ter sequência.

A final, porém, pode render ao clube algumas surpresas. Uma delas é Gerson. Se o Flamengo não tem protagonistas no comando do ataque, fazendo gols, esse problema não se repete no meio-campo. O Coringa tem sido o grande comandante do time de na temporada e pode ser premiado com um gol para coroar o bom ano.

Gerson celebra classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Outras três surpresas que podem pintar são Michael, Alcaraz e Gonzalo Plata. Os jogadores foram contratados na janela do meio do ano e são fortes candidatos a assumir o protagonismo em um possível título. Principalmente Michael. O jogador já tem uma identificação com o clube e retornou entregando imediatamente. O bom momento foi interrompido por uma lesão muscular. Recuperado, o atacante pode se tornar uma das principais armas do ataque Rubro Negro.

O último nome da lista é Gabriel Barbosa. Em seu pior ano desde que chegou ao clube, o atacante vai precisar recuperar seu poder de decisão que mostrou ao logos dos anos para dar a volta por cima. Gabigol pode ter seu momento de redenção de no ano com gols decisivos na final da Copa do Brasil para tomar mais uma vez o posto de herói.

Gabigolel comemora seu gol pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)