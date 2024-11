Alex Sandro e David Luiz voltam a treinar com o grupo do Flamengo

Alex Sandro, do Flamengo, comemora gol que encaminhou vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Gabriel Bergone e Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 08:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Recuperados de lesão, Alex Sandro e David Luiz voltaram a trabalhar com o elenco do Flamengo, nesta quinta-feira (31), no Ninho do Urubu. A dupla não deve ser problema para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, contra o Atlético-MG.

O lateral-esquerdo ficou fora dos dois últimos jogos do Flamengo por conta de um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Já o zagueiro apresentou dor bilateral no tendão e no tornozelo e também ficou fora da viagem para Porto Alegre para enfrentar o Internacional, que terminou no empate em 1 a 1.

Flamengo e Atlético-MG fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro, no entanto, tem duas baixas confirmadas por suspensão para o duelo: Erick Pulgar e Bruno Henrique.

Sem o volante, dois nomes se apresentam como os prováveis de ganhar um lugar no time do Flamengo para a decisão da Copa do Brasil. Caso não queira mexer em outros setores da equipe, Allan deve ser a escolha de Filipe Luís. No entanto, Léo Ortiz - que vem atuando como zagueiro, sua posição natural - pode herdar a função à frente a primeira linha de defesa; neste caso, Fabrício Bruno entraria na zaga.

Com a expulsão de Bruno Henrique no jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, Filipe Luís deve escalar Gonzalo Plata como o substituto para o ataque.