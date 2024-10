Alex Telles, jogador do Botafogo, durante partida contra o Peñarol, no Nilton Santos, pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 24/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo viveu uma noite histórica no Nilton Santos e goleou o Peñarol por 5 a 0, em jogo de ida da semifinal da Libertadores. Apesar do placar largo, a partida não começou tão animada. Depois do jogo, o lateral Alex Telles falou sobre a vitória, pediu os pés no chão para o jogo de volta e revelou como foi o papo no vestiário no intervalo para a mudança de postura da equipe.

– Foi uma coisa ou outra. Um ajuste no meio-campo, troca de lateralidade, o Artur ajustou ali. Mas, a palavra-chave foi para a gente continuar concentrado que as chances a gente ia criar. Vai sair uma, duas e temos que matar o jogo. E fomos muito felizes nas decisões finais, aproveitamos o momento da partida e o resultado está aí. Mas ainda não ganhamos nada, vamos continuar trabalhando para chegar no objetivo.

– Foi algo ajustado no vestiário. O Artur (Jorge) é muito inteligente com a forma de jogar com a equipe, sabendo o que a gente precisava ajustar para a segunda parte. Mas, eu acho que a postura foi fundamental, a gente sabia que quando entrasse a primeira jogada com o Savarino, a gente poderia desequilibrar o jogo. E a gente foi muito feliz, como eu falei, faltou muita informação.

Para o lateral-esquerdo, o sentimento no vestiário é de que ainda não tem nada certo. O jogador revelou que, para o time, ainda não tem nada ganho, e a ideia é não tirar o pé do acelerador em Montevidéu.

– O jogo aqui em casa hoje foi um jogo atípico, eu acho que a gente fez um trabalho extraordinário. A gente sempre focando na final, mas passando o jogo a jogo. E a gente sabe que vai ter uma batalha muito difícil lá no Uruguai. Não ganhamos nada. O discurso é esse, dentro do vestiário, continuar trabalhando, não tirar o pé do acelerador. Respeitando o adversário, a melhor forma é continuar jogando da forma que a gente está jogando. Agora, trocar o chip, porque a gente também tem o Campeonato Brasileiro que a gente está disputando, a gente tem uma final já sábado contra o Bragantino e a gente vai em busca disso e depois pensar no Uruguai.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar para a decisão da semifinal na próxima quarta-feira (30), no Campeón del Siglo, em Montevidéu, a partir das 21h30 (de Brasília). Antes disso, o Botafogo volta a campo neste sábado (26), contra o Bragantino, pelo Brasileirão, às 19h (de Brasília), no Nabizão.