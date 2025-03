Peru vence a Bolívia e deixa lanterna das Eliminatórias

O Peru venceu a Bolívia por 3 a 1 nesta quinta-feira (20), no Estádio Nacional de Lima, em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Andy Polo, Paolo Guerrero e Edison Flores fizeram para os donos da casa, enquanto Miguelito descontou para os visitantes.

Com o resultado, os peruanos chegam aos dez pontos, saem da lanterna e assumem o nono lugar. Por sua vez, os bolivianos seguem com 13 pontos, na sétima colocação.

Peru x Bolívia: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de domínio do Peru, tanto em posse de bola quanto em chances criadas. Apesar do controle, os mandantes só conseguiram abrir o placar aos 37 minutos, com Andy Rolo aproveitando sobra de bola na área após boa construção coletiva com Carillo e Guerrero. O segundo gol, contudo, não demorou muito: aos 45', foi a vez de Guerrero receber na área e girar no pivô para abrir 2 a 0 antes do intervalo.

Na segunda etapa, a Bolívia buscou o ataque e logo foi recompensada. Em cobrança de pênalti, o jovem Miguelito, do Santos, diminuiu o placar aos 12 minutos. O equilíbrio se manteve, mas foram os peruanos, quem voltaram a balançar as redes. Já aos 36'/2ºT, em cobrança de lateral na área, a bola sobrou para Flores finalizar para defesa de Viscarra. No rebote, ele faz o terceiro do Peru.

O que vem por aí?

O Peru volta a campo na próxima terça-feira (25), às 21h (de Brasília), e visita o Venezuela pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por sua vez, a Bolívia recebe o Uruguai na altitude de El Alto, a 4.070 metros acima do nível do mar, no mesmo dia, às 17h.

