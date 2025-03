Vini Jr celebra gol em Brasil x Colômbia: ‘Eu mereci’

Vini Jr. foi o herói do Brasil na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia nesta quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após a partida, o atacante celebrou o gol da vitória nos acréscimos e disse torcer para ser a "virada de chave" na Seleção.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Muito importante. Estou muito feliz com a partida que a equipe fez, a gente merecia essa vitória, e eu mereci esse gol por tudo que venho trabalhando. Sei que devo muito a Seleção, por tudo que eles já fizeram por mim, por tudo que esses companheiros fazem por mim todos os dias. O gol de hoje é um pouco de alívio, de felicidade, e que possa ser uma mudança de chave. Jogar na Seleção é algo que não se pode explicar, cada vez que a gente vem para cá parece a primeira vez — disse Vinícius em entrevista ao grupo Globo.

Reação de companheiros após o gol

Além do gol, o camisa 7 comentou a reação de companheiros como Matheus Cunha e Savinho, que o retiraram de campo ao ser substituído por Léo Ortiz. Vini afirmou que os jogadores estavam preocupados com um possível cartão amarelo, já que ele estava pendurado.

continua após a publicidade

— Sim, (porque eu) estava pendurado. Os jogos das Eliminatórias são sempre complicados, porque são apenas dois cartões (amarelos para suspensão). Você faz uma falta e já está pendurado, e eu não poderia ficar de fora do próximo jogo — explicou o melhor jogador do mundo da Fifa.

Brasil 2 x 1 Colômbia: como foi o jogo?

Foi sofrido e foi apenas nos acréscimos. Mas a vitória, enfim, veio. Jogando diante de 70 mil torcedores no Mané Garrincha na noite desta quinta-feira (20), o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1, com o gol da vitória sendo marcado por Vini Jr. aos 53 do segundo tempo. Raphinha, de pênalti, e Luis Díaz, marcaram os outros gols. Com o resultado, a Seleção salta para a 2ª colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Confira a classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026