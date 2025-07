Galvão se assusta com jogador em Corinthians x Palmeiras, e Neto crava: ‘Vai virar meia’

Corinthians x Palmeiras teve a narração de Galvão Bueno, que foi acompanhado pelos comentários de Craque Neto e do ex-goleiro Marcos. No confronto desta quarta-feira (30), pela Copa do Brasil, Galvão destacou por diversas vezes a atuação de Piquerez, do Verdão, elogiando a qualidade do lateral. Nos comentários, Neto concordou com o narrador e apontou mudança de posição no futuro.

- Mais velho, quando ele tiver um pouquinho mais velho ele vai ser meia-esquerda. Pode ter certeza disso - disse Craque Neto.

Galvão Bueno chegou a lamentar a nacionalidade de Piquerez, que defende a seleção uruguaia. O narrador apontou a carência de laterais nessa geração da Seleção Brasileira e apontou que o jogador teria vaga no time de Ancelotti.

Piquerez, lateral-esquerdo do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Corinthians avançou às oitavas de final da Copa do Brasil com autoridade, superando o Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0. No jogo de ida, disputado no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, a equipe alvinegra controlou as ações e saiu em vantagem. Na volta, na Neo Química Arena, repetiu o placar e confirmou a classificação.

O Palmeiras também fez uma campanha segura na terceira fase da competição. Contra o Ceará, venceu fora de casa por 1 a 0 no Castelão e encaminhou a classificação. No jogo de volta, no Allianz Parque, o time paulista confirmou a superioridade e goleou por 3 a 0, avançando com um placar agregado de 4 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Palmeiras

Copa do Brasil

📆 Data e horário: quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Jr.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Anibal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

