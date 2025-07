Galvão se irrita com situação em Corinthians x Palmeiras: ‘Tem que ser assim?’

O primeiro tempo entre Corinthians e Palmeiras, desta quarta-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi marcado por um pênalti polêmico. No lance, o narrador Galvão Bueno se irritou com a demora da arbitragem em definir a marcação em campo.

A penalidade aconteceu aos 15 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Matheuzinho levou a bola pela ponta direita até a entrada da área e realizou um cruzamento. A bola encontro Memphis, que ao tentar finalizar foi atingido por Gustavo Gómes, com a trava da chuteira.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou a penalidade em campo. Contudo, após uma longa revisão no VAR, o pênalti foi confirmado aos 19 minutos. A demora de quatro minutos para assinalar a marcação do pênalti irritou Galvão Bueno.

- É o futebol brasileiro… Agora vamos ver quanto tempo vai demorar. Isso é porque o Bráulio da Silva, junto com a equipe dele já viu 72 vezes o lance. Por que não aconteceu isso na Copa do Mundo? Por que lá se resolve tudo em 30 segundos e aqui tem que ser assim? Por que ele ainda não foi? Por que ele está conversando? Por que ele tá fazendo sinal? Por que ele tá batendo papo? Mete cartão nos caras - questionou o narrador durante a transmissão da Amazon Prime.