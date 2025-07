Alexandre de Moraes faz gesto obsceno durante Corinthians x Palmeiras

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), está presente na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (30), para assistir a partida entre Corinthians e Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo do confronto, imagens da autoridade brasileira fazendo um gesto obsceno percorreram nas redes sociais.

O ministro foi flagrado dando o dedo do meio em um camarote do estádio. A cena viralizou de forma rápida na web. Torcedores repercutiram a imagem. Veja abaixo: