Mauro Cezar reprova atitude de jogador em Corinthians x Palmeiras: ‘Patética’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o jornalista Mauro Cezar Pereira reprovou a atitude do goleiro Hugo Souza durante a comemoração dos jogadores adversários de um gol anulado.

O caso aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 36 minutos, quando Maurício balançou as redes para o Palmeiras, e momentaneamente, deixou o placar empatado em 1 a 1. Ao comemorar o gol, o meia teve um conflito com Hugo Souza, que não gostou da forma da comemoração.

Pouco tempo depois, o tento foi anulado pela arbitragem. O VAR flagrou um impedimento na origem da jogada do gol. Apesar disso, Mauro Cezar não deixou de dar destaque para a postura do arqueiro.

- O gol não valeu, o impedimento marcado não foi convincente, mas o lance deixou uma certeza: patética a atitude de Hugo Souza. Aparentemente o goleiro do Corinthians jogava para a arquibancada ao reclamar dos jogadores do Palmeiras, que estavam, apenas, comemorando um gol. Pifio! - publicou o comunicador.

Hugo Souza teve conflito com jogadores do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Corinthians x Palmeiras

Em campo, a equipe de Dorival Júnior conquistou uma boa vantagem para a partida de volta do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Memphis Depay foi decisivo ao marcar o único gol do primeiro derby paulista da fase eliminatória.

O gol do holandês aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo. Três minutos depois, o Palmeiras flertou com o empate, quando Maurício balançou as redes da Neo Química Arena. Contudo, a arbitragem flagrou um impedimento no início da jogada.

Com o resultado na Neo Química Arena, o Corinthians joga pelo empate no segundo confronto do clássico paulista. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.