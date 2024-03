Flamengo afirma que não houve fraude de Gabigol, que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte

Gabigol recebe apoio do Flamengo após ser condenado por tentativa de fraudar exame antidoping (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 17:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo saiu em defesa de Gabigol após o atleta ter sido julgado e punido por dois anos pela Justiça Desportiva Antidopagem. O clube alega que atuará junto ao atacante nos próximos passos.

- O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada - disse o clube, em nota.

A sanção de Gabigol começa a valer a partir do próximo mês de abril, e o jogador precisará ficar até o mesmo mês de 2025 suspenso. Isso acontece porque o cumprimento da pena se dá a partir do dia da coleta do exame e da demora do tribunal em julgar o caso.

Gabigol foi acusado por infringir o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que fala em "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". A punição mínima é de dois anos e máxima de quatro anos.