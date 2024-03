Jogador nega racismo na Espanha e promete ajudar Vinícius Júnior: ‘Tenho amigos de uma cor de pele diferente’

Atualmente, Vini Jr comanda a luta contra racismo no futebol mundial (Jose Jordan / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 18:05 • Madrid (ESP)

A pausa para a Data Fifa está promovendo grandes jogos internacionais, e nesta terça-feira (26), Espanha e a Seleção Brasileira vão duelar no emblemático Santiago Bernabéu. Jogando como visitante no estádio do Real Madrid, Vini Jr segue sendo assunto principal na capital espanhola.

Em entrevista coletiva às vésperas da partida, Carvajal comentou sobre os inúmeros casos de racismo que estão acontecendo no país, sobretudo em cima de um alvo: Vinícius Júnior. O lateral-direito absolveu o país de ser conhecido pelo crime.

- Não é assim. Não acho que a Espanha seja um país racista. Venho de um bairro humilde de Leganés, nunca houve problema... Tenho amigos de uma cor de pele diferente, e nunca houve problema. Depois tem os casos de quem entra nos estádios para desabafar, que não deveria mais entrar nos estádios. Eles insultam com o que sabem que dói - disse.

O atacante brasileiro é constantemente alvo de racismo de torcedores e jogadores rivais, e um dos principais nomes na luta contra esses crimes. Perguntado se no vestiário os atletas do Real Madrid falam sobre os casos, Carvajal negou e disse que vão ajudar o camisa 7.

- Não acho que seja um assunto para falar no vestiário, e da nossa parte, nós o ajudaremos tanto quanto possível a resolvê-lo. Ele falará mais sobre isso com as pessoas ao seu redor - destacou.

A Seleção Brasileira, de Vini Jr, vai enfrentar a Espanha, Dani Carvajal, nesta terça-feira (26), a partir das 17h30 (de Brasília), em partida válida por amistoso internacional

