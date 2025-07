Impedido? Ex-árbitra analisa gol anulado do Palmeiras contra o Corinthians

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o confronto, o Alviverde teve um gol anulado de forma polêmica. Na transmissão da Amazon Prime, a ex-árbitra Nadine Bastos destacou que o impedimento foi milimétrico.

O lance polêmico aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 36 minutos, quando Maurício balançou as redes para o Palmeiras. Contudo, a arbitragem flagrou um impedimento no início da jogada através do VAR, que teve origem em uma falta.

- A imagem parada é muito difícil, somente com a computação do árbitro de vídeo. Parece mesma linha, mas o VAR deu impedimento. Quando ele está com o braço aberto, parece que foi traçado em cima do braço, mas tem a parte do ombro que é considerada a posição. Esses lances de impedimentos milimétricos sempre serão questionados. Ano que vem talvez tenha o impedimento semiautomático, que não é traçado pelos árbitros. Esse ainda é traçado pelos árbitros - disse Nadine.

Determinada tecnologia citada pela especialista ainda não está disponível no Brasil. Apesar disso, o impedimento semiautomático está presente em outras ligas importantes do futebol internacional, e deve, ser implementado nas próximas temporadas no território nacional.

Corinthians x Palmeiras

Com o gol anulado, o Alviverde saiu atrás no confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da fase eliminatória, quem decidiu foi Memphis Depay. O holandês marcou o único gol da partida, aos 33 minutos do segundo tempo.

A vitória colocou o Corinthians em a vantagem de um gol para a partida de volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.