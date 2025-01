Jorge Jesus, do Al-Hilal, expressou seu desejo de manter Neymar no time para competições internacionais, apesar dos desafios enfrentados no Campeonato Saudita. Em entrevista ao "Ge", o treinador português abordou a situação do brasileiro no clube árabe, em que não joga desde novembro de 2024, mas afirmou que conta com o camisa 10 para o Super Mundial da Fifa de 2025.

- Se ele ficar fora da liga, eu conto com ele para as duas outras competições que vamos ter, que são a Champions da Ásia e o Mundial. Agora, não sei se ele vai aceitar ou não. Gostaria que ele aceitasse - declarou Jesus.

A situação de Neymar é complicada não apenas pelas regras do Campeonato Saudita, mas também por sua condição física. Após um ano afastado por lesão e um problema muscular na coxa direita em novembro de 2024, sua participação em jogos foi limitada.

Além da falta de minutos de Neymar pelo Al-Hilal, por conta de lesões, Jorge Jesus explicou a complexidade de inscrever o jogador na liga local devido ao regulamento do torneio. O astro brasileiro, recuperado de um problema no joelho esquerdo sofrida em outubro de 2023, pode ficar de fora do Campeonato Saudita 2024/25, já que o clube atingiu o limite de atletas estrangeiros permitidos.

Apesar desses obstáculos, Jorge Jesus elogiou a contribuição de Neymar ao time, tanto dentro quanto fora de campo, e expressou seu desejo de que o jogador permaneça no projeto do clube para as competições internacionais.

A entrevista também abordou a adaptação de Neymar ao futebol saudita e as expectativas para o futuro. Enquanto o Al-Hilal se prepara para os desafios que virão, a permanência de Neymar no clube e sua participação nas competições internacionais permanecem incertas.

